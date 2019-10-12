Пристайко не собирается разговаривать с Лавровым

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не видит необходимости общаться с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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«Это (разговор с Лавровым - ред.) не состоялось. Не могу сказать, что и я особенно спешу... На этом этапе мы не видим необходимости в поддержке и развитии этого канала коммуникации», — заявил он.

Ранее Сергей Лавров раскрыл детали беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

По его словам, во время короткого разговора они обсудили урегулирование ситуации на Донбассе и реализацию Минских соглашений.