Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым

По словам Зеленского, глава российского МИД поздравил его с обменом удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым о прекращении войны на Донбассе и обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Нью-Йорке по результатам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что я хочу познакомиться», - заявил он.

По словам Зеленского, глава российского МИД поздравил его с обменом удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. «Была очень короткая беседа...мы стояли в очереди», - добавил он.

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Президент Украины во время разговора с Лавровым сказал, что если РФ готова к окончанию войны, то это необходимо сделать.

«Давайте закончим войну, давайте отдадим наши территории. Меняем людей. Я сказал, что я хочу прекратить войну на Донбассе, я хочу остановить убийства наших людей, наших граждан», - подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели короткую беседу в Нью-Йорке 24 сентября на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств – участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.