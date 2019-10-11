"Готов говорить любую ложь": генерал предупредил о коварстве Путина по Донбассу

Генерал назвал "иллюзорными" любые попытки договориться по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.

Экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский считает, что разведение сил на Донбассе не состоится.

"Нельзя верить заявлениям России о разведении сил, они не соответствуют действительности", – сказал он в комментарии «Обозревателю».

Читайте также"Украина хочет мира, а Россия нет": эксперт назвал главную проблему достижения мира на Донбассе

Генерал убежден: Кремль не заинтересован в этом шаге как из-за сегодняшней ситуации на востоке Украины, так и исторических причин.

"Так называемые первый и второй армейские корпуса "ДНР" и "ЛНР" созданы Россией, вооружены Россией, и сегодня вооружаются Россией", – подчеркнул он.

Кроме того, "история России нескольких веков доказала: они готовы говорить любую ложь, чтобы получить выгоду", – отметил Скипальский.

Исходя из этого, он назвал "иллюзорными" любые попытки договориться по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным и призвал президента Украины Владимира Зеленского осознать этот факт.