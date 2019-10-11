Разведение сил в ООС: Путин начал давить на Зеленского

Договорились о разведении сил, но никак действующий президент не может обеспечить разведения боевых подразделений и техники, посетовал Путин.

Президент России Владимир Путин утверждает, что украинская сторона сорвала разведения войск в ООС, тогда как боевики запускали сигнальные ракеты и были готовы покидать позиции.

Об этом Путин заявил в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ.

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"Договорились о разведении сил, но никак действующий президент не может обеспечить разведения боевых подразделений и техники. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не идет", – сказал он.

По словам Путина, "боевики уже дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил – запускали сигнальные белые ракеты, но с украинской стороны ответа не было... Тут надо проявить политическую волю".

Как сообщал УНИАН, за сутки, 9 октября, российские наемники, нарушая минские договоренности, умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.