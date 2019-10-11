НАПК просит Зеленского ветировать закон о сокращении госфинансирования партий и реформе Нацагентства

В НАПК заявили, что этот закон не наделяет временного исполняющего обязанности председателя агентства необходимыми полномочиями.

Национальное агентство по предупреждению коррупции предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому ветировать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

Как говорится в сообщении на сайте НАПК, 10 октября секретариат Кабинета министров обратился в Нацагентство с предложением рассмотреть закон, принятый Верховной Радой 2 октября.

Сегодня Национальное агентство на своем заседании одобрило соответствующие предложения к закону, которые направлены в Кабинет министров.

В НАПК отметили, что принятый закон содержит недостатки, которые "делают невозможным выполнение Национальным агентством своих полномочий в полном объеме до избрания председателя Национального агентства».

В частности, в исчерпывающем перечне полномочий лица, которое временно будет исполнять обязанности председателя НАПК, отсутствуют полномочия по определению уполномоченных лиц Национального агентства. Так, согласно закону, на момент назначения правительством и.о. председателя НАПК, полномочия членов агентства и действующего председателя досрочно прекратятся.

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Таким образом, отмечают в НАПК, "с момента вступления в силу закона и до назначения председателя Национального агентства, что может занять достаточно длительное время с учетом предусмотренной процедуры, в Национальном агентстве будут отсутствовать уполномоченные лица".

Также сказано, что на уполномоченных лиц НАПК, среди прочего, возлагается проведение полных проверок деклараций и специальных проверок в отношении лиц, претендующих на занятие должностей ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском.

При этом, согласно закону, распределение обязанностей по проведению проверок между уполномоченными лицами НАПК должно осуществляться автоматически в соответствии с порядком, определенном председателем НАПК.

В своих предложениях НАПК предлагает наделить и.о. председателя НАПК и другими полномочиями, которые пока не предусмотрены законом.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению эффективности институционального механизма предотвращения коррупции (№1029). Закон предусматривает сокращение государственного финансирования партий и реформу НАПК.