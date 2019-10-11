"Демонстрирует открытость": социолог оценил влияние пресс-марафона на рейтинг Зеленского

Социолог отметил, что команда Зеленского еще до выборов демонстрировала нестандартные подходы к избирательной кампании.

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который стартовал 10 октября и продлился 14 часов, однозначно добавит ему "плюсов" в рейтинге избирателей.

Такое мнение озвучил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, передает «Обозреватель». Он обратил внимание, что в Украине мероприятие такого формата состоялось впервые и факт встречи Зеленского с журналистами – положительный сам по себе.

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"Кроме того, марафон очень интересный. Его можно разбирать на множество различных цитат, месседжей, ответов на разные вопросы. И анализировать. Поэтому я считаю, что это однозначно положительно повлияет на отношение рядового украинца к президенту Зеленскому", – пояснил Антипович.

Социолог напомнил, что команда Зеленского еще до выборов демонстрировала нестандартные подходы к избирательной кампании.

"Нынешний формат ни на что не похож. Он демонстрирует открытость президента. Он демонстрирует, что президент с народом или близок к народу. На камерах видно, как внизу сидят люди, обычные граждане, которые пришли в заведение покушать. А в этом же заведении выступает президент. С точки зрения рядового гражданина – это абсолютный позитив", – отметил он.

"Другое дело, что эксперты и журналисты могут говорить о каких-то недостатках формата... Но я думаю, что в целом Зеленский получит однозначный плюс", – резюмировал Антипович.

По его мнению, такое общение главы государства с представителями СМИ должно происходить и в дальнейшем.

"Встреча президента с журналистами была уже даже необходимым с учетом принятых решений и законов, местами быстрых и очень быстрых. То есть к президенту накопилось много вопросов. Вот он на них и отвечает", – резюмировал социолог.