Зеленский: оппоненты пытаются расколоть партию "Слуга народа" и по некоторым вопросам им это удается

Президент Владимир Зеленский сообщил, что опытные парламентарии из других партий оказывают давление на народных депутатов от «Слуги народа».

Президент Владимир Зеленский заявил, что политические оппоненты пытаются расколоть партию «Слуга народа».

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

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По его словам, «из 37 или 36 законов первого этапа всего за два они (некоторые депутаты от «Слуги народа» - УНИАН) не проголосовали».

«Это неплохая статистика, и, поверьте мне, мы очень сильно над этим работали», - добавил президент.

Он заверил, что в партии «Слуга народа» «нет группы влияния никакого олигарха».

«Это бред», - добавил Зеленский.

Он также назвал «дезинформацией» разговоры о группах влияния олигархов в партии.

Зеленский сообщил, что опытные парламентарии из других партий ежедневно «занимаются только одним - влиянием эмоциональным, денежным и другим» на депутатов из фракции «Слуга народа». При этом он не назвал ни фамилий депутатов, ни партии, членами которых они являются.

«Каждый день они занимаются. Это их тактика. Они хотят расколоть партию «Слуга народа», - сказал Зеленский.

По его словам, по некоторым вопросам им это удается.

Он отметил, что если не состоялось голосование по одному из законопроектов, то этому предшествовало то, что «утром приехали эти люди и ходили по Верховной Раде...» и шантажировали депутатов от «Слуги народа», в частности, присылали СМС, что «завтра вашу тещу посадят, если вы сейчас проголосуете».

«То есть, они пользуются неопытностью некоторых депутатов «Слуги народа», - добавил Зеленский.

По его словам, «это информационная политика внутри Верховной Рады».

Зеленский отметил, что некоторые лица даже снимают офисы возле офиса «Слуги народа» и оказывают давление на членов фракции, убеждают их голосовать за определенные законы.

«Ты пойми, ты экономист, ты нормальный человек, но ты молод, ты первый раз пришел, а я юрист. Поэтому, поверь мне, что за этот закон нельзя голосовать», - отметил президент.

Зеленский добавил, что многие молодые депутаты «напуганы, потому что не все имеют опыт, не все видели, что такое политические игры, и такое серьезное влияние».