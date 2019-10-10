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Зеленский объяснил, зачем его помощник встречался с адвокатом Трампа

16:36, 10 октября 2019
Политика
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Зеленский заявил, что президент должен встречаться с президентом / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему его помощник Андрей Ермак встречался с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в конце августа в Мадриде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе пресс-марафона.

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"Я не знаю, почему именно Мадрид. Почему они должны были встретиться, они договорились о встрече, господин Джулиани, вы помните, он писал, что он прилетает в Киев и он ни с кем из представителей власти не смог встретиться. Он имеет отношения с президентом США Дональдом Трампом. И он доложил президенту, что власти Украины не хотят идти на какой-либо контакт с США. Это неправда, потому что мы хотим мощных отношений. Поэтому господин Ермак встретился с ним (Джулиани) сказать - мы готовы встречаться, но на официальном уровне. Президент должен встречаться с президентом", - подчеркнул Зеленский.

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Теги: #Трамп#Владимир Зеленский