В Кремле рассказали, состоится ли встреча в «нормандском формате» в случае неразведения сил на Донбассе

Песков считает, что разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации Минских договоренностей.

В Кремле заявили, что в случае неотвода войск на Донбассе перспектива встречи глав «нормандского формата» будет зависеть от решения лидеров государств, и «в не последнюю очередь» от решения президента России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все будет зависеть от решения глав государств, но давайте с вами дождемся итогов – сорвется – не сорвется, давайте дождемся по чьей вине будет сорвано, но в целом разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации Минских договоренностей», - сказал Песков, отвечая на вопрос увязывает ли Кремль разведение сил в Петровском и Золотом с проведением встречи глав «нормандского формата».

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На вопрос, возможен ли саммит без разведения сил, Песков подчеркнул: «это решение президентов».

На уточняющий вопрос УНИАН, какова непосредственно позиция Кремля по этому вопросу, он сказал: «Это зависит от решения президентов, в том числе и разумеется президента России, и в не последнюю очередь».