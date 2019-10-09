цей матеріал доступний українською

В Кремле рассказали, состоится ли встреча в «нормандском формате» в случае неразведения сил на Донбассе

14:46, 09 октября 2019
Политика
375 0
Иллюстрация / REUTERS

В Кремле заявили, что в случае неотвода войск на Донбассе перспектива встречи глав «нормандского формата» будет зависеть от решения лидеров государств, и «в не последнюю очередь» от решения президента России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все будет зависеть от решения глав государств, но давайте с вами дождемся итогов – сорвется – не сорвется, давайте дождемся по чьей вине будет сорвано, но в целом разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации Минских договоренностей», - сказал Песков, отвечая на вопрос увязывает ли Кремль разведение сил в Петровском и Золотом с проведением встречи глав «нормандского формата».

Читайте такжеПолиция на блокпосту Луганщины пропустила военных в Золотое

На вопрос, возможен ли саммит без разведения сил, Песков подчеркнул: «это решение президентов».

На уточняющий вопрос УНИАН, какова непосредственно позиция Кремля по этому вопросу, он сказал: «Это зависит от решения президентов, в том числе и разумеется президента России, и в не последнюю очередь».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Разведение войск в Золотом
Теги: #нормандский формат#разведение сил на Донбассе