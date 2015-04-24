Португалия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС
Соглашение вступило в силу.
Об этом в Twitter написал Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Еще одна хорошая новость: в Португалии ратифицировано и вступило в силу Соглашение об ассоциации Украины с ЕС", - сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня президент Финляндии подписал ратифицированное парламентом Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
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В МИД ожидают завершения ратификации всеми государствами Евросоюза соглашения до конца 2015 года.
Ранее соглашение уже ратифицировали Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Хорватия и Швеция.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Соглашение об ассоциации Украины и ЕС ратифицировала Бельгия.