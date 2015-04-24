Бельгия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

«Федеральный парламент Бельгии подавляющим количеством голосов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Закон еще должен подписать король Бельгии», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает завершения ратификации всеми государствами-членами ЕС Соглашения об ассоциации до конца 2015 года.

По данным МИД Украины, по состоянию на 21 апреля полностью завершили внутренние государственные процедуры и передали в Генеральный секретариат Совета ЕС ратификационные грамоты уже 14 государств. Это, как уточнил спикер МИД Евгений Перебийнис, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Хорватия и Швеция.

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Еще в трех государствах по состоянию на 21 апреля соглашение ратифицировали парламенты и ожидается соответствующая подпись глав этих государств. Это Люксембург, Финляндия и Испания.

В Германии, Чехии и Нидерландах соглашение ратифицировала одна из палат парламентов, ожидается ратификация второй палатой.

"В восьми государствах - Австрия, Бельгия, Греция, Италия, Кипр, Португалия, Словения, Франция - процедуры подготовки к ратификации продолжаются», - отметил Перебийнис, добавив, что Украина рассчитывает, что остальные государств-членов ЕС ускорят ратификацию соглашения с тем, чтобы весь этот процесс завершился к концу нынешнего года.