Скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского вредит Украине - Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что ситуация вокруг телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского вредит Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.
Пристайко заявил: "Меньше всего, чего мы бы хотели в ситуации, когда у нас есть война с Россией, чрезвычайно сложные переговоры, когда у нас столько много проблем, - это быть втянутыми во внутреннюю политику Соединенных Штатов накануне их выборов".
Глава МИД Украины отметил, что Зеленский сказал Трампу, что лично для себя считает вмешательство в выборы "самой большой угрозой", и "этого не допускает, и не может представить, чтобы кто-то из украинцев вмешивался в чужие выборы" в других странах, тем более в США.
"Это действительно вредит нам. Мы стараемся объяснить о том, что расследования, которые должны вестись и по Burisma, и по другим компаниям, - они должны проходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми", - заявил Пристайко.
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Как сообщал УНИАН, в СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.
25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора, в которой говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена.
Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", в которой были задействованы компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден. В НАБУ отмечают, что детективы по этому делу расследуют события только за период 2010-2012 годов.