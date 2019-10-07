Скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского вредит Украине - Пристайко

Глава МИД заявляет, что Украина не хочет быть втянутой во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что ситуация вокруг телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского вредит Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.

Пристайко заявил: "Меньше всего, чего мы бы хотели в ситуации, когда у нас есть война с Россией, чрезвычайно сложные переговоры, когда у нас столько много проблем, - это быть втянутыми во внутреннюю политику Соединенных Штатов накануне их выборов".

Глава МИД Украины отметил, что Зеленский сказал Трампу, что лично для себя считает вмешательство в выборы "самой большой угрозой", и "этого не допускает, и не может представить, чтобы кто-то из украинцев вмешивался в чужие выборы" в других странах, тем более в США.

"Это действительно вредит нам. Мы стараемся объяснить о том, что расследования, которые должны вестись и по Burisma, и по другим компаниям, - они должны проходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми", - заявил Пристайко.

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Как сообщал УНИАН, в СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора, в которой говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", в которой были задействованы компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден. В НАБУ отмечают, что детективы по этому делу расследуют события только за период 2010-2012 годов.