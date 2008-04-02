Буш начал саммит НАТО с просьбы об Украине и Грузии

Президент США Джордж Буш, выступая на открытии саммита НАТО в Бухаресте, призвал страны - члены альянса начать подготовительные процедуры для вступления в его состав Украины и Грузии, сообщает Associated Press.

"Позиция моей страны ясна - участники Североатлантического альянса должны предоставить Украине План действий по членству в НАТО", - заявил президент США.

Как уточняет агентство Reuters, в своей вступительной речи Буш заявил и о необходимости введения дополнительного контингента на территорию Афганистана для окончательной победы над боевиками "Аль-Каиды" и движением "Талибан". Говоря об увеличении численность войск НАТО на территории этой страны, Буш подчеркнул, что альянс "должен закончить эту битву".

Саммит стран-членов НАТО пройдет в Бухаресте 2-4 апреля 2008 года.

Лента.ру