Протесты против "формулы Штайнмайера" в Киеве: акции прошли без нарушений – полиция (видео)

В столичную полицию поступило несколько сообщений о проведении мероприятий на Майдане Независимости 6 октября.

Акции протеста, которые проходили 6 октября в центре Киева, прошли без нарушений.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

Читайте такжеНа столичном Майдане Независимости провели вече против "формулы Штайнмайера" (фото, видео)«В столичную полицию поступило несколько сообщений о проведении мероприятий на Майдане Независимости. После вече участники прошли колонной к Офису президента Украины и Верховной Раде Украины. На это время мероприятия завершились, нарушений порядка не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

Согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет под Офисом президента.

Читайте такжеГлава ОП Богдан считает, что акции "Нет капитуляции" проплаченные3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

Президент пояснил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и подчеркнул, что она не предусматривает признание Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе «под дулами пулеметов».

Также Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

6 октября в центре Киева состоялись протесты. Общественный порядок охраняли 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих Национальной гвардии.