Участники вече против "формулы Штайнмайера" в Киеве ушли с Майдана в правительственный квартал (фоторепортаж)

Как сообщили в полиции Киева, на Майдане сегодня собралось около 10 тысяч человек.

Участники вече против использования так называемой «формулы Штайнмайера» в столице ушли с Майдана Независимости к зданию Офиса Президента, а оттуда - под стены Верховной Рады.

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Как сообщает «Радио Свобода», участники акции скандировали лозунги "Зелю вон","Слава нации. Нет капитуляции", "Украина - не рояль","Слушай нацию, нет капитуляции" и другие.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

По словам президента, эта «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия». В то же время согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, вечером 1 октября Офис президента пикетировали националисты.

3 октября президент заявил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и отметил, что она не предполагает признания Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе под дулами пулеметов. Он заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных с оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у протестующих есть свое объяснение «формулы Штайнмайера», которое отличается от реального.