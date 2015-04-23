Киев будет настаивать, чтобы во время саммита ЕС рассмотрели направление миссии Евросоюза на Донбасс - посол

Об этом в четверг в Брюсселе накануне саммита, который состоится 27 апреля в Киеве, сообщил представитель Украины при ЕС, посол Константин Елисеев, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы намерены поднять вопрос миссии ЕС в рамках Общей политики в сфере безопасности и обороны на Донбасс. Пришло время перейти от теоретической дискуссии к практическому обсуждению. Поэтому мы будем предлагать направить оценочную миссию ЕС на Донбасс", - сказал украинский дипломат.

Елисеев отметил, что миссия ОБСЕ - это хорошо, но недостаточно для того, чтобы гарантировать выполнение Минских договоренностей".

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Отвечая на вопрос, какое название - миротворческая или полицейская, и какой мандат может иметь такая миссия, Елисеев отметил, что по состоянию на сегодня об этом "слишком рано говорить". "Мы направили европейской стороне наши идеи относительно будущих задачи и мандата, которые могут быть выполнены будущей миссией. С нашей точки зрения, этот мандат может включать в себя 15 заданий с целью поддержки процесса выполнения Минских договоренностей", - детализировал посол.

Причем Елисеев подчеркнул, что эта миссия не будет заменой миссии ОБСЕ, но будет ее дополнять. "Миссия ЕС может создать условия для проведения справедливых и свободных выборов, помочь восстановить контроль над российско-украинской границей, может помочь в обучении местной милиции. Поэтому на саммите мы будем настаивать на этом вопросе. Это важно для нас", - подытожил украинский дипломат.

Ранее УНИАН сообщал, что в ближайшие дни на встрече в "нормандском формате" обсудят введение миротворцев в Украину.