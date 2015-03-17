Лавров увидел руку Госдепа в нежелании лидеров ЕС праздновать 9 мая в Москве

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании оргкомитета по празднованию 70-летия победы.

«Что касается участия европейских стран, на этом сказываются те действия, которые оказывают американцы и агрессивное ядро ЕС. Однако в Европе немало тех, кто понимает значение предстоящих торжеств в Москве не только для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто отстоял Европу и мир от нацизма, но и для оздоровления обстановки на нашем континенте сегодня, для недопущения нового раскола сегодня», - сказал Лавров.

Он сказал, что на параде 9 мая в Москве ожидается участие президента Чехии, главы правительства Словакии, премьер-министра Греции, президента Кипра, а также в различных формах подтвердили свое участие руководители Боснии и Герцеговины, руководители Исландии, Македонии, Черногории, Сербии и Норвегии.

Читайте такжеПосольство Украины в Австрии отказалось от торжества ко Дню Победы с дипломатами РФ

«Особое значение для срыва антироссийской кампании имеет согласие канцлера Германии Ангелы Меркель прибыть в Москву (этот визит запланирован на 10 мая - УНИАН). Конкретные параметры ее участия в этих мероприятиях сейчас уточняются», - сказал Лавров.

Он сообщил, что приглашение приехать в Москву 9 мая направлено 68 главам иностранных государств, а также руководителям ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и Евросоюза.

«Уже по состоянию на вчера свое участие подтвердили лидеры 26 государств, а также ЮНЕСКО и Совета Европы», - сказал он.

По словам Лаврова, в 2010 году на праздновании 65-й годовщины победы всего было 28 глав иностранных государств. Среди тех, кто подтвердил свое участие в нынешних мероприятиях, - председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Индии, ЮАР, Вьетнама, Монголии, руководители Кубы, КНДР, добавил он.

Как сообщалось, из-за действия России в Украину уже отказались ехать в Москву на военный парад 9 мая премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Польши Бронислав Коморовский, президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, президенты США Барак Обама и Литвы Даля Грибаускайте.