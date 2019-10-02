Главари боевиков "ЛДНР" в ответ на согласование "формулы Штайнмайера" заявили, что хотят интегрироваться с Россией

В совместном заявлении Пушилин и Пасечник подчеркнули, что "никакого контроля над границей киевская власть не получит".

Главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник потребовали от украинской власти согласовать с ними закон об особом статусе Донбасса и заявили, что украинская власть "не получит" контроля над границей оккупированных территорий Донбасса с Россией.

Об этом они заявили в совместном обращении, опубликованном на одном из сайтов боевиков.

Пушилин и Пасечник подчеркнули, что будут "сами решать, на каком языке говорить", как будет функционировать "народная милиция" и как они будут "интегрироваться с Россией".

Также главари боевиков заявили, что намерены продолжать переговоры в Минске, чтобы "в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению". Кроме того, они призвали Зеленского "не диктовать им условия" относительно контроля над границей.

"Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - заявили боевики, при этом призвав Зеленского вступить с ними в "прямой диалог".

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТГК ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», – сказал президент и добавил, что «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

«Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом новом законе не будет перейдена ни одна «красная линии». Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», – подчеркнул президент.

Он также отметил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.