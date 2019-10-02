Депутаты оставили матерное "послание" Путину на плакате ОПЗЖ на трибуне Рады (фото)

Нардепы от ОПЗЖ сняли плакат и отдали коллегам из "Голоса".

Группа депутатов из "Оппозиционной платформы - За жизнь" перед начало пленарного заседания вывесила на трибуне парламента плакат "Я против цензуры".

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Так нардепы решили заявить протест против отказа Нацсовета в продлении лицензий пяти региональным компаниям, которые ретранслировал канал кума Путина Виктора Медведчука "112 Украина".

Но вывешенный ОПЗЖниками плакат долго не провисел. Сначала депутаты от "Голоса" на нем написали "ПТН - ПНХ", а потом его сняли. Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп от политсилы Вакарчука Инна Совсун.

"Фракция ОПЗЖ вывесила плакат "Я против цензуры". Мы с коллегами по фракции решили уточнить плакат и дописали "ПТН ПНХ" (да, пожертвовали помадами). ОПЗЖ это уточнение не поддержали. Сняли плакат. А потом отдали нам", - написала Совсун.

Ранее 2 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич явился в Верховную Раду с заклеенным черной лентой ртом.