В Евросоюзе выразили свою позицию по «формуле Штайнмайера»

В ЕС надеются, что согласование «формулы Штайнмайера» приведет к дальнейшему прогрессу в выполнении Минских соглашений.

В Европейском Союзе выразили свою позицию по так называемой «формуле Штайнмайера», согласованной в Минске украинской стороной на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

«Вчерашний результат обсуждения Трехсторонней контактной группы, в частности относительно так называемой «формулы Штайнмайера», является шагом, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям на пути к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами. Это, в свою очередь, является ключом к достижению долгосрочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины», - говорится в сообщении.

«Европейский Союз последовательно поддерживал работу «нормандского формата», Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию реализации Минских соглашений», - отмечается в заявлении.

«ЕС по-прежнему непреклонен в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границах», - подчеркивают европейские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Существующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - подчеркнул Зеленский, отметив, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».