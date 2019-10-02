Арахамия о согласовании "формулы Штайнмайера": Измены нет даже на 1%

Председатель фракции "Слуга народа" призывает доверять Зеленскому в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что согласование Украиной так называемой "формулы Штайнмайера" - просто шаг к проведению встречи в "нормандском формате" и никакой измены в этом нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по результатам заседания фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского и встречи главы государства с лидерами других фракции по согласованию "формулы Штайнмайера".

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"Это будет нормально: если народ Украины делегирует власть, то он должен хотя бы какой-то период времени ему доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе. Мы сейчас сделали в закрытом формате встречу со всеми председателями фракций. Они все услышали направления, мы, к сожалению, сейчас не можем сказать обществу. Все нормально. Измены нет даже на 1% ", - заверил Арахамия.

По словам Арахамия, во время встречи это поняли все лидеры фракций. "Я точно услышал, что все поняли, что это просто следующий шаг, чтобы состоялась следующая встреча в "нормандском формате", - подчеркнул он.

Как сказал Арахамия, все, что сейчас происходит, это подготовка к встрече лидеров стран "нормандского формата", и "нельзя ее разглашать. Когда мы ее разглашаем, мы повышаем риски того, что она не состоится".

Как сообщал УНИАН, 1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

"Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - подчеркнул Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупирован районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".