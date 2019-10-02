Глава МИД Германии рад согласованию "формулы Штайнмайера"

1 октября Зеленский сообщил, что украинская сторона согласовала "формулу Штайнмайера".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал согласование трехсторонней контактной группой в Минске текста "формулы Штайнмайера".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Мааса на сайте немецкого МИД.

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"Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к тому, что сегодня мы добились давно ожидаемого прогресса. Это открывает двери саммиту лидеров Нормандской четверки и другим этапам реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

Президент заявил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.