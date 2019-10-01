Украина подписала "формулу Штайнмайера" в Минске - росСМИ

В то же время Офис президента анонсировал срочный брифинг, не указав темы встречи с прессой.

Российские СМИ сообщают, что украинская делегация подписала в Минске 1 октября "формулу Штайнмайера" на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом пишет российский ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам в Минске.

"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", - говорится в сообщении росСМИ.

В то же время Офис президента анонсировал срочный брифинг, не указав темы встречи с прессой.

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Ранее 1 октября бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный опубликовал текст документа по реализации так называемой «формулы Штайнмайера», который, как он утверждает, готовится от имени ТКГ для лидеров стран "нормандского формата".

Согласно публикации, имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве звучит так: "Этот закон вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украина и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах".

Кроме того, "он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству, отвечая на вопрос, согласованный в "нормандском формате", одобренный в Трехсторонний контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ".

"Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ, в соответствии с устоявшейся практикой, приходит к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, отвечая на вопрос, согласованный в "нормандском формате", одобренный в Трехсторонний контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ", - говорится в так называемой "формуле Штайнмайера".

Как сообщал УНИАН, "формулу Штайнмайера" в 2016 году предварительно согласовали лидеры Украины, Германии, Франции и РФ.

Вместе с тем министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября в Берлине советники по вопросам внешней политики лидеров стран "нормандского формата" приняли за основу ранее согласованную формулу. По его словам, "формула Штайнмайера" касается исключительно применения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и не содержит положений о пребывании войск или порядке проведения местных выборов на Донбассе. По словам министра, 31 декабря истекает срок действия закона, и дальнейшее его продление требует внесения изменений, которые необходимо согласовывать, в том числе с контролируемыми Россией боевиками.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президент Леонид Кучма отмечал, что согласованное решение по "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры стран "нормандского формата".

18 сентября по итогам встречи в Минске представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинская сторона на переговорах отказалась подписать "формулу Штайнмайера".

В свою очередь пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы ЦИК и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе. В то же время украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой "формулы Штайнмайера" о местных выборах.

19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина должна принять "формулу Штайнмайера" без предъявления условий.