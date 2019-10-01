Комитету Рады представили новую редакцию закона об СБУ: какие изменения запланированы

Концепт новой редакции Закона “О Службе безопасности Украины” представлен спецслужбой на Комитете Верховной Рады Украины.

Коллегия СБУ поддержала концепт новой редакции Закона “О Службе безопасности Украины» и представила основные положения законопроекта на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«Следствием принятия новой редакции Закона “О Службе безопасности Украины” станет самая масштабная реформа Службы безопасности за времена независимости. Сейчас же, не дожидаясь законодательных изменений, СБ Украины в пределах существующих полномочий начато реформирование ведомства. В частности, завершился первый этап функционального обследования существующей структуры Службы безопасности, результаты которого станут основой детального плана последовательных управленческих решений в контексте реформирования», - говорится в сообщении.

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Глава ведомства Иван Баканов определил приоритетом преобразований приближение СБУ к лучшим моделям спецслужб государств-членов ЕС и НАТО с учетом современных потребностей Украины.

Также Баканов в выступлении акцентировал внимание на проблемах государственной безопасности, которые являются последствиями военной агрессии со стороны Российской Федерации.

«Необходимость кардинальных изменений в спецслужбе вызвана скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень национальной безопасности. Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая «вакцины», что смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения», ‒ заявил глава СБУ.

Отмечается, что результатом комплексной реформы СБУ по приоритетным направлениям станет отказ от несвойственных функций и невозможность расследования преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины. Кроме того, планируется расширение контрразведывательного вектора работы СБ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам государственной безопасности.

Также в СБУ хотят внедрить гибкую структуру, сократить и перезагрузить кадровый состав. Вместе с тем, предполагается повышение уровня заработной платы работников службы.

Кроме того, реформа предусматривает демилитаризацию СБУ, деполитизацию ее руководящей вертикали и назначение Главы СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции Президента Украины.

Также планируется совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами, формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы.

Отмечается, что в ближайшее время проект новой редакции Закона Украины “О Службе безопасности Украины” будет презентован международным партнерам и подан Президенту Украины.