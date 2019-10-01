Председатель УКРОПа Батенко: «Мы должны гарантировать, что земля останется украинцам»
Об этом во время заседания Согласительного совета заявил сопредседатель депутатской группы «За будущее», председатель Укропа Тарас Батенко.
«Мы как депутаты-мажоритарщики постоянно общаемся с избирателями и ощущаем ту обстановку в обществе, которую вызывает вопрос продажи земли. Судя по социологическим опросам, около 70% населения Украины – против. Наша депутатская группа обеспокоена ситуацией вокруг планов Правительства начать оборот земли», – отметил Тарас Батенко.
В частности, по его словам, возникают сомнения относительно того, удастся ли полноценно достичь декларируемого Правительством недопущения иностранцев к приобретению права собственности на украинскую землю. Ведь де-факто у них остается право приобретать ее через компании, созданные на территории Украины.
«Опасность представляет и тот факт, что законопроект, предложенный Кабмином, допускает право собственности на землю сельскохозяйственного назначения граждан и компаний из страны-агрессора, что недопустимо в государстве на пятом году войны. Предлагаемый Правительством механизм санкций, очевидно, является несовершенным и создает коррупционный элемент и будет предусматривать щели для завладения украинской землей представителями РФ. Мы считаем установить на это полный запрет», – отметил депутат.
Кроме этого, Тарас Батенко обратил внимание и на возможность бесконтрольного снятия ограничений на изменение целевого назначения сельскохозяйственных угодий. По его убеждению, полная потеря контроля государства за изменением целевого назначения сельхозземель является недопустимой.
«Мы должны четко определить и согласовать с каждой украинской семьей, с агробизнесом те предохранители, которые гарантируют, что земля останется нашим гражданам», – обратил внимание Тарас Батенко.
И отметил, что важно установить нижнюю границу стартовой стоимости земли не на уровне нормативной оценки, а на уровне рыночной цены, учитывая такую же цену в соседних странах.
По словам Тараса Батенко, группа «За будущее» поддерживает проведение всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земли.