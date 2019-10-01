Председатель УКРОПа Батенко: «Мы должны гарантировать, что земля останется украинцам»

Вопрос оборота земли – один из самых острых в обществе. Власть должна приложить все усилия, чтобы создать предохранители, которые бы не лишили украинцев права на их землю.

Об этом во время заседания Согласительного совета заявил сопредседатель депутатской группы «За будущее», председатель Укропа Тарас Батенко.

«Мы как депутаты-мажоритарщики постоянно общаемся с избирателями и ощущаем ту обстановку в обществе, которую вызывает вопрос продажи земли. Судя по социологическим опросам, около 70% населения Украины – против. Наша депутатская группа обеспокоена ситуацией вокруг планов Правительства начать оборот земли», – отметил Тарас Батенко.

В частности, по его словам, возникают сомнения относительно того, удастся ли полноценно достичь декларируемого Правительством недопущения иностранцев к приобретению права собственности на украинскую землю. Ведь де-факто у них остается право приобретать ее через компании, созданные на территории Украины.

«Опасность представляет и тот факт, что законопроект, предложенный Кабмином, допускает право собственности на землю сельскохозяйственного назначения граждан и компаний из страны-агрессора, что недопустимо в государстве на пятом году войны. Предлагаемый Правительством механизм санкций, очевидно, является несовершенным и создает коррупционный элемент и будет предусматривать щели для завладения украинской землей представителями РФ. Мы считаем установить на это полный запрет», – отметил депутат.

Кроме этого, Тарас Батенко обратил внимание и на возможность бесконтрольного снятия ограничений на изменение целевого назначения сельскохозяйственных угодий. По его убеждению, полная потеря контроля государства за изменением целевого назначения сельхозземель является недопустимой.

«Мы должны четко определить и согласовать с каждой украинской семьей, с агробизнесом те предохранители, которые гарантируют, что земля останется нашим гражданам», – обратил внимание Тарас Батенко.

И отметил, что важно установить нижнюю границу стартовой стоимости земли не на уровне нормативной оценки, а на уровне рыночной цены, учитывая такую же цену в соседних странах.

По словам Тараса Батенко, группа «За будущее» поддерживает проведение всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земли.