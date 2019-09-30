Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за попытки уволить его с должности в КГГА

В Правительстве и Офисе президента пока на поданные Кличко иски не отреагировали.

Глава Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко подал иск к Кабинету министров, премьер-министру Алексею Гончаруку и руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану из-за представления президенту о его увольнении с должности главы КГГА.

Как сообщает пресс-служба суда, в Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступили два иска от Кличко.

Читайте такжеКличко пойдет на местные выборы с обновленной политсилой

В частности, он подал иск к Кабмину и Гончаруку и просит суд признать противоправными действия правительства о внесении президенту представления от 4 сентября о своем увольнении с должности председателя КГГА в связи с истечением срока полномочий главы государства.

Отмечается, что в данном иске Кличко также просит отменить предложение премьера от 4 сентября о его освобождении от должности председателя КГГА.

"В другом административном иске, поступившем в ОАСК, истцом указан председатель КГГА Виталий Кличко, ответчиком - руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, третьи лица - Офис президента и Кабинет министров. Истец просит суд признать противоправными и совершенными с превышением предоставленных полномочий действия руководителя ОПУ Богдана по поводу обращения к правительству с письмом о внесении президенту представления об освобождении Кличко от должности председателя КГГА", - говорится в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по данным административным делам.

Как сообщал УНИАН, 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров письмо с просьбой о представлении на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

4 сентября Кабинет министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА и направил его в Офис президента.

Сам Кличко считает попытку уволить его с должности главы Киевской городской государственной администрации антиконституционной и недемократической.