Историк рассказал, при каких условиях можно достичь устойчивого и "честного" мира на Донбассе

Эксперт отметил, что длительный, стойкий и "честный" мир может возникнуть только на основе уважения к правам человека и в демократическом процессе.

Возможный мир на Донбассе не удовлетворит, скорее всего, никого, однако все равно будет лучше, чем продолжающаяся война.

Об этом "Апострофу" рассказал историк и философ Михаил Минаков.

Читайте также"Формула Зеленского": в "Слуге народа" назвали условия проведения выборов в ОРДЛО

По его словам, так называемая "формула Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Донбассе является одновременно рациональной и позорной.

"Вообще все вопросы суверенитета имеют одинаково и эмоциональную, и рациональную составляющую. Если мы хотим вернуть Донбасс, то, наверное, пока что это один из более-менее понятных планов. Хотя некоторые шаги выглядят почти утопично. Сам Штайнмайер уже не является частью переговорного процесса, Порошенко отошел, медленно и Меркель отходит. То есть новые лидеры, вероятно, выйдут на какую-то другую формулу и другой план. Но надо понимать, что эта война является унизительной, позорной, и мир после этой войны, скорее всего, будет позорным", - считает Минаков.

Философ отмечает, что длительный, стойкий и "честный" мир может возникнуть только на основе уважения к правам человека и в демократическом процессе.

"Представьте, с той стороны мы имеем авторитарную Россию, с другой – Украину, которая колеблется между автократическими и демократическими тенденциями, и "атаманщина" – на неподконтрольных территориях. Как установить устоявшийся демократический мир между такими игроками? Фактически почти невозможно. Итак, мы заранее заряженные на негодный мир. Рационально надо готовиться к такому миру, которым все будут недовольны. Но он все равно лучше, чем позорная война", - резюмирует Минаков.