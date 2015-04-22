Тетерук заявляет, что Ляшко не удалось отказаться от обязанностей координатора коалиции
15:24, 22 апреля 2015Политика
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Соответствующий вопрос сегодня вечером должны поднять на совете коалиции.
Тетерук говорит, что совет коалиции не дал Ляшко права отказаться от должности / Фото УНИАН
Сопредседатель фракции “Народного фронта” Андрей Тетерук отмечает, что лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко продолжает выполнять обязанности координатора парламентской коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тетерук сказал в комментарии журналистам.
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“Он старался отказаться. Мы на совете коалиции не дали ему этого права. Он продолжает исполнять обязанности”, - сказал депутат.
В то же время, Ляшко отметил, что соответствующий вопрос должен обсуждаться сегодня на совете коалиции в 19 часов.
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