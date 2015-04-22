Тетерук заявляет, что Ляшко не удалось отказаться от обязанностей координатора коалиции

Сопредседатель фракции “Народного фронта” Андрей Тетерук отмечает, что лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко продолжает выполнять обязанности координатора парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тетерук сказал в комментарии журналистам.

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“Он старался отказаться. Мы на совете коалиции не дали ему этого права. Он продолжает исполнять обязанности”, - сказал депутат.

В то же время, Ляшко отметил, что соответствующий вопрос должен обсуждаться сегодня на совете коалиции в 19 часов.