В "Батькивщине" не уверены, что Тимошенко будет координировать коалицию

Об этом в эфире телеканала 112.ua заявил народный депутат от "Батькивщины" Григорий Немыря.

"Нет, я думаю, эта информация не соответствует действительности, это будет решать сама коалиция. Я напомню, что в свое время, когда была очередь координировать лидера "Самопомочи", он уступил эту очередь Ляшко", - сказал Немыря.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 апреля, в ходе заседания Верховной Рады Ляшко сложил полномочия координатора парламентской коалиции.

Тогда же Ляшко заявил, что новым координатором коалиции станет лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.