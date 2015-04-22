В "Батькивщине" не уверены, что Тимошенко будет координировать коалицию
07:11, 22 апреля 2015Политика
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В парламентской фракции "Батькивщина" не уверены, что глава фракции Юлия Тимошенко сменит лидера Радикальной партии Олега Ляшко на должности координатора коалиции.
Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко / Фото УНИАН
Об этом в эфире телеканала 112.ua заявил народный депутат от "Батькивщины" Григорий Немыря.
"Нет, я думаю, эта информация не соответствует действительности, это будет решать сама коалиция. Я напомню, что в свое время, когда была очередь координировать лидера "Самопомочи", он уступил эту очередь Ляшко", - сказал Немыря.
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Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 апреля, в ходе заседания Верховной Рады Ляшко сложил полномочия координатора парламентской коалиции.
Тогда же Ляшко заявил, что новым координатором коалиции станет лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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