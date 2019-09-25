Зеленский в ООН: Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов

Зеленский назвал два главных барьеры на пути развития Украины: внутриполитическая традиция и война вследствие российской агрессии против Украины.

Устойчивое развитие невозможно в мире, где царят геополитические стратегии, аплодирующие вторжению других государств и нарушению прав человека.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время участия в диалоге лидеров на Саммите ООН по вопросам Целей устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

Зеленский выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращения войны и установления мира.

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«Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодирующие вторжению других государств и нарушению прав и свобод человека», – подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что показатели Украины могут и должны быть значительно лучше.

«На этом пути сегодня два барьера. Первый – это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не преодолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Зеленского с главами государств, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами. Кроме того, в рамках своего визита в США Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом.