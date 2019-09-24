Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября выступит во время общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Читайте такжеЗеленский в Нью-Йорке встретить с представителями украинской общины (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, во время открытия сессии выступили: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп.

Зеленский выступит во время общих дебатов Генеральной ассамблеи 25 сентября.

Кроме того, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Зеленского с главами государств, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами. Помимо этого, в рамках своего визита в США Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом.