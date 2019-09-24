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Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН

17:58, 24 сентября 2019
Политика
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Владимир Зеленский посетил открытие очередной сессии Генассамблеи ООН / фото president.gov.ua

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Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, во время открытия сессии выступили: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп.

Зеленский выступит во время общих дебатов Генеральной ассамблеи 25 сентября.

Кроме того, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Зеленского с главами государств, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами. Помимо этого, в рамках своего визита в США Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: #США#Владимир Зеленский