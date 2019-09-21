В кабинете директора ГБР Трубы нашли "прослушку"

Сейчас на месте работают правоохранители, в частности, взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) заявил, что сегодня, 21 сентября, у него в кабинете обнаружили аппаратуру для прослушивания, которая была «профессионально» вмонтирована в вентиляционную систему.

Читайте такжеВ кабинете зама Луценко обнаружили "прослушку" (фото)Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Работали специалисты. Стоит «прослушка» в одном месте или в нескольких – выясняем, как и то, к кому она приведет. Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют. На записях ничего интересного обо мне быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями – да. В том числе, резонансных», – отметил Труба.

По его словам, сейчас у него в кабинете работает следственно-оперативная группа, в частности, взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Как ранее сообщал УНИАН, недавно Труба заявлял, что хотел бы узнать, откуда экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Портнов получает секретную информацию следствия.