Российский журналист предупредил об угрозе развязывания Путиным новой войны на территории Украины

Журналист считает, что Путину необходима "маленькая победоносная война" на фоне падения рейтинга.

Российский журналист заявил, что президент России Владимир Путин готовится к новой войне.

"Очевидно, что сейчас продумывается какой-то вариант агрессивных действий". Такое мнение в блоге «Обозреватель» высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Он заверил: "Путин не может прекратить стрелять на линии разграничения".

Как пояснил журналист, основная причина заключается в катастрофическом падении рейтинга российского президента. "Полное падение доверия к нему, которое показала кампания 8 сентября, должно каким-то образом компенсироваться. Пока что оно компенсируется репрессиями и насилием внутри страны. Но этого, конечно, недостаточно", – сказал он.

По оценкам Яковенко, "Путину очень хотелось бы провести какую-нибудь маленькую победоносную войну. Вероятность того, что эта война будет на территории Украины, достаточно велика".

В этом контексте он положительно оценил заявление, сделанное временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором о том, что в случае нового агрессивного шага Кремля может быть применена самая "разрушительная" санкция – отключение от системы SWIFT.

"Сам факт того, что такая возможность есть, должен удержать Путина от агрессии против Украины", – убежден журналист.