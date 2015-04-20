Ночью боевики обстреливали Авдеевку и окрестности Донецка из "отведенных" минометов

При этом, как сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook, русско-террористические войска нарушили режим тишины 6 раз.

Как отмечается, бандформирования 4 раза вели огонь из 120-миллиметровых минометов.

«На Донетчине враг проводил обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Опытное и Красногоровка», - говорится в сообщении.

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Так, по опорным пунктам вблизи Авдеевки противник трижды открывал огонь из 120-миллиметровых минометов и 1 раз из зенитной установки.

Также, согласно сообщению, обстрелу из минометов калибра 120 миллиметров подверглись наши позиции близ населенного пункта Пески.

Кроме того, снайпер вел обстрел опорного пункта в районе поселка Опытное, а по позициям в районе города Красногоровка Марьинского района незаконные вооруженные формирования открывали пулеметный огонь.

На Луганщине в указанный период была тишина. Обстрелов населенных пунктов не произошло.

В то же время, на юге Донецкой области украинские подразделения 6 раз наблюдали пролет беспилотных летательных аппаратов противника в районе населенных пунктов Талаковка, Широкино, Орловское и Володарское.

12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.