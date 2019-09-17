Голые стены: появилось видео последствий пожара в доме Гонтаревой

Во время пожара выстояли лишь стены и частично крыша.

От дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой после ночного пожара остались лишь голые стены.

Соответствующее видео опубликовала Радио Свобода.

Как видно на видео, во время пожара выстояли лишь стены и частично крыша.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли дом Гонтаревой в поселке Горенычи под Киевом. В результате пожара дом полностью сгорел.

Полиция квалифицировала поджог дома как умышленное уничтожение имущества.

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С мая дом использовался как дачный, до сентября территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте был только один охранник.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления. Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей быстрейшего расследования поджога дома экс-главы НБУ.

По информации СМИ, 26 августа Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе в центре Лондона, после чего ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Кроме того, Гонтарева заявила, что 5 сентября ночью в Киеве сгорел автомобиль семьи старшего сына, зарегистрированный на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Верховная Рада в марте 2018 года уволила Гонтареву с должности главы НБУ.