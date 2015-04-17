Гелетей хочет переименовать УДО в Секретную службу
Начальник Управления госохраны Валерий Гелетей хочет переименовать ведомство на Секретную службу.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В рамках текущей реформы нашей службы считаю целесообразным использовать название, которое используют наши американские коллеги, и которая больше соответствует сути нашей деятельности, - Секретная служба", - написал он.
По словам Гелетея, название "Управление госохраны" досталась Украине в наследство от 9-го Управления КГБ.
Читайте такжеГлава управления Госохраны о потасовках в Раде: "То, что идут драки – это культура"
"В Кремле слово "охранка" ассоциируется с милым русским спецслужбистам имперским прошлым. Украину, особенно после этой войны, ничего приятного с этим прошлым не связывает. Кроме того, нашу спецслужбу часто путают с Государственной службой охраны МВД, с которой мы имеем абсолютно разные функции", - отметил он.
В рамках курсу “декомунізації”, розпочатого в Україні, було б доречно перейменувати Управління державної охорони, адже с...Posted by Валерій Гелетей on 17 квітня 2015 р.