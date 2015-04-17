Гелетей хочет переименовать УДО в Секретную службу

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В рамках текущей реформы нашей службы считаю целесообразным использовать название, которое используют наши американские коллеги, и которая больше соответствует сути нашей деятельности, - Секретная служба", - написал он.

По словам Гелетея, название "Управление госохраны" досталась Украине в наследство от 9-го Управления КГБ.

Читайте такжеГлава управления Госохраны о потасовках в Раде: "То, что идут драки – это культура"

"В Кремле слово "охранка" ассоциируется с милым русским спецслужбистам имперским прошлым. Украину, особенно после этой войны, ничего приятного с этим прошлым не связывает. Кроме того, нашу спецслужбу часто путают с Государственной службой охраны МВД, с которой мы имеем абсолютно разные функции", - отметил он.