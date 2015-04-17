Die Zeit: Слишком много выстрелов

Об этом пишут Элис Бота и Михаэль Туманн в статье под названием «Слишком много выстрелов», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

В минувшие выходные, когда украинцы праздновали православную Пасху, Александр Хуг полетел домой в Нидерланды, чтобы немного отдохнуть и провести время со своей семьей. Хуг – заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в течение нескольких месяцев он находится на востоке страны, где ведутся бои. Его задача состоит в осуществлении контроля Минского соглашения, которое должно гарантировать прекращение огня в восточной Украине. Но как только он приехал домой, ему пришлось прервать свой отпуск. Бои в Украине снова ужесточились.

И все же, все стороны придерживаются соглашения: министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции красноречиво это подтверждают, как на недавней встрече в понедельник в Берлине. Минск должен стать дипломатическим успехом– несмотря на наличие лучшей альтернативы. Соглашение не является хорошим, но все-таки лучшим из всех плохих решений. Ежедневно реальность требует огромных дипломатических усилий. Однако, если каждый выстрел мог бы превратить прекращение огня в «простую бумажку», то дипломатия была бы бессмысленна. Но она бессмысленна и в том случае, если соглашение о прекращении огня постоянно нарушается. Это крайности, между которыми оказался Минск. Вопрос в том, когда именно выстрел или нападение переступают черту, когда они превращают амбициозное соглашение в бесполезный кусок бумаги.

Впервые соглашение было заключено в сентябре между Россией, Украиной, сепаратистами обеих самопровозглашенных республик при посредничестве ОБСЕ - и сразу же нарушено. В феврале Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд предприняли вторую попытку. Они отправились в Киев, провели переговоры, поехали в Москву и встретились со всеми участниками в Минске.

Основные пункты Минска-2 предусматривают полное прекращение огня; все наемники и «иностранные войска» должны отступить и отвести тяжелое вооружение на расстояние от 50 до 140 километров друг от друга, чтобы создать буферную зону. ОБСЕ должна беспрепятственно наблюдать за процессом. Это теория.

«Ежедневно мы становимся свидетелями нарушений соглашения», говорит Хуг. Обе стороны не соблюдали прекращение огня, обе стороны не полностью отвели свои тяжелые вооружения, «в этом сохраняется определенный баланс». В сентябре ОБСЕ просила инвентарный список, чтобы иметь возможность контролировать, где было размещено оружие во время подписании соглашения, но его так и не предоставили. В феврале она снова требовала списки: и снова ничего. Но без этих списков, трудно отслеживать, сколько оружия использовалось, и в настоящее время действительно может быть отведено и собрано в «специальных пунктах». Нет сомнений, что в Восточной Украине, обе стороны в настоящее время воюют с помощью оружия, которого там быть не должно.

ОБСЕ была представлена всем. Ее сотрудники теперь каждый день сообщают о «крупном инциденте»: их удерживают сепаратисты или им угрожают. Иногда обе стороны позволяют наблюдателям осмотреть некоторые из своих точек сбора, а потом снова запрещают, сетует Хуг. Значительную часть объятой боями территории ОБСЕ вообще не может контролировать. Например, территория между Донецкой и Луганской республиками: там сейчас заправляют казаки по своему усмотрению. Также граница протяженностью в несколько сотен километров, через которую до сих пор поставляли оружие сепаратистам из России, для ОБСЕ недостижима. Исключение составляют только официальные пограничные пункты. Совсем недавно премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики повторил в интервью информационному агентству AFP, что не намерен ничего менять - и не исключает новых боевых действий.

Если спросить Александра Хуга о нарушениях Минского соглашения, то он не назовет цифр. Каждый выстрел из автомата Калашникова – это нарушение соглашения, считать их – бессмысленно. Только в воскресенье, наблюдатели зафиксировали почти 1200 взрывов за пять с половиной часов. Объединенный центр по контролю и координации, который в одинаковой степени состоит из российских и украинских военных, с февраля зафиксировал «более чем 1000 нарушений», - обеими сторонами, но чаще сепаратистами.

Хотя все это известно - ежедневные нарушения соглашения, дискредитация международных наблюдателей – говорят о том, что в настоящее время соглашение означает улучшение ситуации. На востоке Украины по-прежнему умирают люди, но меньше, чем раньше. Там по-прежнему ведутся бои, но они сосредоточены в основном на двух участках: в донецком аэропорту и его окрестностях, а также в настоящее время вокруг почти полностью разрушенной деревни Широкино, примерно в 20 километрах к востоку от важного портового города Мариуполя. В Широкино, как сообщает Хуг, местами противников не разделяли даже сто метров.

Возможно, решающая победа дипломатии в том, что сепаратисты уже остановлены. Если у президента России Владимира Путина был план, проложить коридор в Крым или проникнуть глубже на территорию Украины, то он не сработал. По крайней мере, пока.

В Берлине вздохнули спокойно, потому что ситуация на востоке немного успокоилась; военное вмешательство в этот конфликт Ангела Меркель категорически исключила.

Украине, раздираемой войной стране, не остается ничего другого, кроме как в момент наибольшей зависимости принять международную интерпретацию Минска. Когда во время своего визита в Берлин президент Петр Порошенко в интервью газете «Der Bild» назвал соглашения провальными, Меркель перебила его. Он поправил себя: у Минска не было альтернативы. И он пока может сохранять позиции во внутренней политике.

Москве, кажется, Минское соглашение нравилось с самого начала. Наконец, сепаратисты сидели за столом переговоров, и Россия, хотя и была стороной конфликта, могла выступать в роли посредника. Соглашение прекрасно вписывается в московское представление о внутреннем украинском конфликте, с которым у этого конфликта как раз нет ничего общего. «Минск является частью российского плана, чтобы заморозить конфликт и создать самопровозглашенные республики», говорит независимый российский комментатор и эксперт по безопасности Александр Гольц. Важно, «предотвратить присоединение Украины к западным союзам». Пока официально действует режим прекращения огня, на самом деле, по-прежнему разворачивается конфликт, и этот расчет реализуется.

Вероятно, будут разочарованы те сепаратисты, которые зависят от Москвы. Ведущие представители идеи Новороссии на Донбассе, такие как россиянин Александр Бородай, который некоторое время был премьер-министром «Донецкой Народной Республики», и сказал в интервью «Новой газете», что он надеялся на более активную роль Москвы, и сослался на Крым. Там при захвате совпала «воля народа с волей российской власти» - а на Донбассе не тот случай.

Украинцы нервно ждут июня. Тогда, ЕС хочет обсудить смягчение санкций против России. Возможность их отмены Меркель связала с успехом Минских договоренностей. Возможно, поэтому Путин затаился, и сохраняется статус-кво. Россия переживает тяжелый экономический кризис, аннексия Крыма стоит миллиарды, Донбасс тоже, санкции ЕС и ответные санкции Путина существенно отразились на российской экономике и обществе. Но что будет, если ситуация на востоке Украины обострится, если будут ослаблены санкции, то Москва снова сможет беспрепятственно действовать? Будут ли все 28 членов ЕС, включая некоторых верных Путину, готовы к принятию новых? Или политически было бы более выгодно, игнорировать ухудшение ситуации, чтобы не подвергать опасности единство ЕС? Возможно, к этому времени к постоянно тлеющей войне на востоке уже привыкли.

Минское соглашение лучше, чем необдуманные поставки оружия или война, какой она была до февраля. Но считать, что соглашение работает, потому что должно (работать), очень опасно: можно пропустить момент, когда действительность опровергнет соглашение. Рискуют, прежде всего, украинцы.