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Украина и Финляндия подписали два документа

17:49, 12 сентября 2019
Политика
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Финляндия и Украина подписали два документа о сотрудничестве / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания украинско-финских документов состоялась после переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё.

В частности, было подписано соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом. От Украины подпись поставил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Национальным архивом Финляндии. От Украины подпись поставил председатель Государственной архивной службы Татьяна Баранова.

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Теги: #Украина#Финляндия#договора