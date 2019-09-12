Украина и Финляндия подписали два документа

В частности, подписано соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом.

Украина и Финляндия подписали два двусторонних документа. Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания украинско-финских документов состоялась после переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё. В частности, было подписано соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом. От Украины подпись поставил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов. Также был подписан меморандум о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Национальным архивом Финляндии. От Украины подпись поставил председатель Государственной архивной службы Татьяна Баранова.

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