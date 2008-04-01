Начались украинско-американские переговоры в расширенном составе под председательством президентов Украины и США Виктора ЮЩЕНКО и Джорджа БУША.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель информационного управления Секретариата Президента Украины Лариса МУДРАК сообщила журналистам, что уже завершились переговоры министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО и Госсекретаря США Кондолизы РАЙС (как и переговоры президентов в формате “с глазу на глаз”).

Кроме того, сегодня в рамка ранча запланированы встречи Дж.БУША с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.