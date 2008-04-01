Начались украинско-американские переговоры в расширенном составе
10:31, 01 апреля 2008Политика
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Огрызко встретился з Райс
Начались украинско-американские переговоры в расширенном составе под председательством президентов Украины и США Виктора ЮЩЕНКО и Джорджа БУША.
Как передает корреспондент УНИАН, руководитель информационного управления Секретариата Президента Украины Лариса МУДРАК сообщила журналистам, что уже завершились переговоры министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО и Госсекретаря США Кондолизы РАЙС (как и переговоры президентов в формате “с глазу на глаз”).
Кроме того, сегодня в рамка ранча запланированы встречи Дж.БУША с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
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