Суд запретил Симоненко и Витренко нервировать Буша

Административный окружной суд г. Киева запретил проведение 1 апреля всех антинатовских мероприятий в центре столицы.

Об этом сообщил УНИАН начальник Главного управления по вопросам внутренней политики Киевской городской государственной администрации Виктор ГОНЧАРУК.

По его словам, решение было вынесено вчера вечером по обращению столичной городской госадминистрации.

Как сообщал УНИАН, КПУ, СПУ, СДПУ(о), Блок Витренко, «Союз левых сил», партии «Русский блок» и «Киевская Русь» проводят в Киеве массовые мероприятия против вступления Украины в НАТО.

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО 31 марта заявил, что участники этих мероприятий устроят “очень теплый прием” Президенту США Джорджу БУШУ, который находится с визитом в Киеве.