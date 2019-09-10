Режиссер заявил, что чувствует определённую ответственность перед своим народом и страной.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов еще не решил, будет ли он участвовать в политической жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сенцов сообщил на совместной с освобождённым общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

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«Никакие политики на протяжении 5 лет не связывались, и я им очень за это благодарен», - заявил он.

«Касаемо моей будущей политической жизни: для меня самого этот вопрос пока остается открытым. То есть, я сам для себя пока не решил. Этот вопрос еще открыт», - добавил Сенцов.

Режиссер отметил, что он человек непубличный, «но жизнь меня как-то вывела, и я чувствую какую-то определённую ответственность за это перед своим народом, перед своей страной, поэтому буду делать все, что в моих силах для моей страны».