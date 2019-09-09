Новый генпрокурор Рябошапка рассказал, что обсуждает на встречах с Зеленским
18:48, 09 сентября 2019Политика
102 0
По словам генпрокурора, ему еще приходится «передавать изменения в законодательство, которые делал, работая в Офисе президента».
Руслан Рябошапка / фото УНИАН
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, что обсуждает на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читайте также"Хороший знак": Лавров сделал заявление по разведению сил на Донбассе
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, что в своем интервью он отметил, что за неделю может несколько раз встречаться с президентом, и что они обсуждают на этих встречах.
"Последний раз мы виделись в субботу. В основном, это те изменения, которые до сих пор, к сожалению, мне приходится еще передавать, - изменения в законодательство, которые я делал, когда работал в Офисе президента. К сожалению, до сих пор я их еще не все успел передать. Плюс, закон о прокуратуре, который является сейчас для меня ключевым", - сказал Рябошапка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter