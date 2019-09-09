Новый генпрокурор Рябошапка рассказал, что обсуждает на встречах с Зеленским

По словам генпрокурора, ему еще приходится «передавать изменения в законодательство, которые делал, работая в Офисе президента».

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал, что обсуждает на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также"Хороший знак": Лавров сделал заявление по разведению сил на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, что в своем интервью он отметил, что за неделю может несколько раз встречаться с президентом, и что они обсуждают на этих встречах.

"Последний раз мы виделись в субботу. В основном, это те изменения, которые до сих пор, к сожалению, мне приходится еще передавать, - изменения в законодательство, которые я делал, когда работал в Офисе президента. К сожалению, до сих пор я их еще не все успел передать. Плюс, закон о прокуратуре, который является сейчас для меня ключевым", - сказал Рябошапка.