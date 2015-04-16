СМИ: Олланд и Порошенко встретятся в Париже 22 апреля

Президент Франции Франсуа Олланд на следующей неделе примет президента Украины Петра Порошенко, чтобы обсудить с ним ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщил сам Олланд во время визита в Берн, сообщает Украинская правда со ссылкой на Le Figaro.

Олланд не уточнил, когда именно Порошенко прибудет в Париж, но, по данным французской газеты, президенты встретятся в среду, 22 апреля.

По словам Олланда, на встрече прежде всего речь пойдет об исполнении минских договоренностей.

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Кроме того, французский президент сообщил, что до визита Порошенко встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я, вероятно, в ближайшие дни встречусь с госпожой Меркель, чтобы убедиться, что мы можем реализовать минские соглашения и обеспечить их полное выполнение", - сказал он.