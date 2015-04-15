Страны G7 назвали условия отмены санкций против России

Об этом говорится в совместном заявлении, которое министры иностранных дел стран G7 (США, Германия, Франция, Италия, Канада, Великобритания, Япония) приняли на встрече в немецком Любеке, сообщает ZN.

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"G7 подчеркивает тесную связь между полным выполнением минских соглашений и международными санкциями", - говорится в документе.

Министры приветствовали первые шаги Украины и Россию на пути к выполнению соглашения о прекращении огня, отметив "необходимость ощутимого и быстрого прогресса в урегулировании оставшихся деталей".

Они призвали все стороны выполнять договоренности, а также к дальнейшему выводу тяжелых вооружений. Главы внешнеполитических ведомств также заявили, что Россия должна воспользоваться своим "значительным влиянием" на боевиков.