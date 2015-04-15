Главы МИД стран G7: Эффективные реформы укрепят доверие мира к украинской экономике

Об этом говорится в итоговых выводах по результатам саммита глав МИД стран G7 в немецком Любеке.

В частности, в заявлении приветствуется настроенность украинского правительства к проведению широких и устойчивых реформ. Министры выражают поддержку Украине в преодолении экономического кризиса и восстановлении экономики.

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"Мы подчеркиваем важность проведения содержательных и эффективных структурных реформ в Украине, в том числе проведения конституционной реформы с особым вниманием на децентрализации и реформе органов местного самоуправления, и на продолжении осуществления правительством усилий в борьбе с коррупцией, в том числе путем решительного внедрения пакета антикоррупционных законов, принятых в прошлом году, и создания нового Антикоррупционного бюро", - говорится в заявлении глав МИД стран G7.

При этом министры стран "Большой семерки" призывают Украину продолжать имплементацию амбициозной программы реформ в соответствии с условиями МВФ, программы Всемирного банка и Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Министры считают, что программа реформ и их своевременная имплементация должны укрепить доверие международного сообщества к украинской экономике и к политической настроенности украинского правительства в осуществлении дальнейших реформ.

Главы МИД стран G7 с нетерпением ожидают проведения в Киеве саммита "Украина-Евросоюз" 27 апреля и международной конференции в поддержку Украины 28 апреля, где украинские власти должны предоставить больше информации об усилиях, предпринимаемых в осуществлении реформ.