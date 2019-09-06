Нефтяной бизнес в РФ и элитный отель: журналисты показали состояние жены нардепа-соратника Медведчука (видео)

Депутат не указывает имущество гражданской жены в своей декларации.

Гражданская жена соратника Виктора Медведчука, народного депутата от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Тараса Козака Наталья Лавренюк является обладательницей большей части помещений 4-звездочного отеля «Швейцарский» в центре Львова и его торговой марки.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».

Читайте такжеНацсовет по телевидению не доказал связи Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIKСогласно украинскому реестру прав на недвижимое имущество, Натальи Лавренюк принадлежит 381 квадратный метр нежилых помещений и 10 квартир по адресу Князя Романа, 22 в Львове.

Здесь расположен отель «Швейцарский». Он объединяет два здания: Князя Романа, 22 и 20, где размещаются вход и рецепция. В целом Наталье Лавренюк принадлежат 1244 квадратных метров этого гостиничного комплекса.

Кроме того, торговая марка «Отель Швейцарский» с 25 апреля 2008 года зарегистрирована именно на бизнес-партнершу семьи Медведчука. В июле 2017 года срок действия свидетельства был продлен еще на 10 лет – до 9 июля 2027-го.

Установлено, что народный депутат Козак не вносит в имущественную декларацию данные о гражданской жене Лавренюк, на которую оформлена многочисленная недвижимость в Украине и доля в нефтяном бизнесе в России супругов Марченко-Медведчука.

Кроме отеля, у Натальи Лавренюк нашли еще 12 квартир в Киеве, и 10 земельных участков на Киевщине в селе Осещина Вышгородского района и селе Тарасовка, где работники завершают возводить дом, и почти возведенный дом в лесу.

Читайте такжеРоссийские пропагандисты анонсировали телемост с каналом МедведчукаНаталья Лавренюк имеет 25-процентную долю в компании «НЗНП Трейд», которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России. Данные об этом содержатся в реестре юридических лиц России.

Жена народного депутата от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует в этой компании 61%. Это – доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет украинская телеведущая через фирму TUMILLON INVESTMENTS LTD.

Как ранее сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Тарасу Козаку передали корпоративные права на украинский телеканал NewsOne.

Сейчас Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания планирует обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканалу.