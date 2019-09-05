Разжигает вражду: Нацсовет хочет через суд лишить NewsOne лицензии
15:42, 05 сентября 2019Политика
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Решение о необходимости обратиться в суд приняли единогласно.
Суд будет принимать решение, лишать ли лицензии телеканал NewsOne / NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканалу NewsOne.
Читайте такжеНацсовет после скандала с "телемостом" просит ВР дать эму "эффективные рычаги влияния" на телеканалыСоответствующее решение приняли единогласно во время заседания 5 сентября.
При этом было объявлено о наличии разжигания межнациональной вражды.
Как сообщила первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк , Нацсовет не закрывает каналы и не отбирает лицензии, а только обращается в суд,
Как сообщал УНИАН, Госбюро расследований проверяет законность проведения Нацсоветом тендера на мониторинг телерадиопрограмм.
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