В США убеждены, что Зеленский сможет "перезапустить" мирный процесс

Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают не признавать попытку аннексии Крыма Россией и осуждают вторжение России в Украину.

США надеются, что смена руководства в Украине даст новый толчок мирному процессу на Донбассе.

Об этом он сообщил в комментарии The Daily Signal, сообщает Посольство Украины в США.

"Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно решить. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине придаст новый импульс Нормандскому формату", - заявил дипломат, добавив, что именно Россия должна предпринять шаги для деэскалации ситуации.

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Государственный секретарь отказался делать предположения относительно того, будут ли США принимать непосредственное участие в мирных переговорах, но отметил, что Соединенные Штаты остаются активно вовлеченными в этот процесс. По его мнению, освобождение двадцати четырех украинских моряков было бы хорошим началом для переговоров со стороны Путина.

Комментируя информацию относительно задержания военной помощи Украине со стороны США, Помпео сказал, что они постоянно пересматривают свою политику, чтобы убедиться, что деньги налогоплательщиков тратятся в интересах США.

Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают не признавать попытку аннексии Крыма Россией и осуждают вторжение России в Украину.

"Читайте Крымскую декларацию, - сказал он. – Это наиболее четкое изложение политики этой администрации". Декларация закрепляет позицию США по непризнанию незаконной аннексии Крыма Россией.

"Мы очень четко обозначили нашу позицию относительно роли России в Украине, - заявил Помпео. – Мы знаем, Европа знает – все понимают, что это украинская территория и наша позиция не может быть четкой".

В то же время Помпео подчеркнул важность поддержания диалога с Россией, в частности по вопросу терроризма.

Как сообщал УНИАН ранее, у Украины должен быть план "Б" на случай провала "нормандского формата". Об этом в рамках круглого стола "Минский пао. Пять лет спасения Украины и потери Донбасса" заявил директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марта 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.