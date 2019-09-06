Политолог: у Украины должен быть план "Б" на случай провала "нормандского формата"

По мнению эксперта, украинской стороне нужно осторожно подходить к любым шагам и обязательно иметь план "Б".

Украине не нужно абсолютизировать "минский формат", а воспринимать его как переходный этап в длительном процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом в рамках круглого стола "Минский пат. Пять лет спасения Украины и потери Донбасса" заявил директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик, передает "Сегодня".

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"Минский формат" – это не платформа для мирного договора с Россией, это переходный этап, инструмент для решения гуманитарных, тактических и иных вопросов. Что может быть фундаментом? Это должно быть новое соглашение, где будет указана сторона конфликта, не аморфные "ЛНР/ДНР", а именно Российская Федерация, с которой мы подпишем соглашение", – говорит Кулик.

По мнению эксперта, украинской стороне нужно осторожно подходить к любым шагам и обязательно иметь план "Б".

"Ситуация критическая, поскольку нам навязывают определенный дискурс. Дискурс этот был подхвачен. Новая администрация президента продолжает использовать предвыборные "фишечки". Во-первых, происходит абсолютизация таких понятий, как обмен или возврат заложников. Во-вторых, происходит абсолютизация нормандского формата и личной встречи Зеленского с Путиным. Будто эти два фактора решат проблему Донбасса. Что должно быть вместо этого? Должен быть план "Б", если нормандский формат провалится. Кроме того, не абсолютизировать форматы, обмены и личные встречи. Это процесс не на один год, это долгосрочное дело, не надо бросать на достижение конкретной цели все средства", – считает Кулик.