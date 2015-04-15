Главы МИД G7 снова осудили аннексию Крыма Россией

Об этом говорится в итоговых заключениях по результатам саммита глав МИД стран G7 в немецком Любеке.

"Мы повторяем наше осуждение незаконной аннексии Россией Крыма, которая произошла более года назад в нарушение международного права, и подтверждаем нашу стратегическую политику непризнания аннексии и (сохранения) санкций против лиц, имеющих отношение к этим действиям", - подчеркивается в заявлении глав МИД стран G7.

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Вместе с тем, руководители внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" выразили обеспокоенность продолжающейся кампанией по дезинформации подконтрольными российским властям СМИ о ситуации на востоке Украины.

Также они обеспокоены растущим давлением на тех политиков и представителей гражданского общества, которые выражают свое несогласие с политикой, проводимой российскими властями.